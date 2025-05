Governo recolhe três marcas de café torrado impróprios para consumo

Tais elementos indicam que os produtos não atendem aos requisitos de identidade e qualidade previstos para o café torrado, motivo pelo qual foram desclassificados.

O Ministério orienta os consumidores a deixarem de consumir os produtos "imediatamente". "É possível solicitar a substituição do produto com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor", afirma.

A pasta pede que denunciem essas marcas e lotes se encontrados nas gôndolas. "O Mapa solicita que a ocorrência seja comunicada por meio do canal oficial Fala.BR, com o nome e endereço do estabelecimento onde foi realizada a compra", conclui.

Só 1% de impurezas

Norma permite presença de até 1% de impurezas no café. A legislação brasileira considera como café "o produto obtido exclusivamente a partir da torra dos grãos do fruto do cafeeiro", nas variedades autorizadas, que são: arábica, robusta e canéfora (conilon). A regra permite 1% de impurezas naturais da lavoura, como fragmentos de galhos, folhas e cascas.