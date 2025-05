Entenda o que mudou no IOF ponto a ponto

Vamos continuar abertos ao diálogo sem nenhum tipo de problema e contamos com a colaboração dos parceiros tradicionais nossos para ir corrigindo a rota.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

O que aconteceu

Para ajudar a fechar as contas no ano, o governo determinou o aumento das alíquotas do IOF. No entanto, recuou de madrugada sobre a cobrança da alíquota de 3,5% sobre transferências para aplicações de fundos nacionais no exterior. Essas operações continuarão tendo alíquota zero.

Já as remessas destinadas a Investimentos de pessoas físicas continuarão sujeitas à alíquota atualmente vigente de 1,1%, sem alterações - a primeira versão do texto previa 3,5%.

"Este é um ajuste na medida — feito com equilíbrio, ouvindo o país, e corrigindo rumos sempre que necessário", disse o Ministério da Fazenda no X.

Esses recuos devem se refletir nos mercados, já que ontem a Bolsa caiu, e o dólar subiu com o anúncio das cobranças. Depois de recuar 0,58% e ser vendido a R$ 5,611, o dólar fechou a quinta-feira 0,32% mais caro que no dia anterior, vendido a R$ 5,661. Já a Bolsa fechou em queda de 0,44%.