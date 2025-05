Galípolo defende autonomia do BC e Fazenda após mudanças no IOF

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, defendeu hoje a autonomia do Banco Central e classificou como "perfeitas" o posicionamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse ontem que não revisava decisões do BC. As declarações ocorreram após anúncio de mudanças no IOF.

Galipolo participa de palestra de forma remota ao 11º Seminário Anual de Política Monetária, organizado pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), no Rio, hoje.

O que aconteceu

Presidente do BC diz que falas de Haddad foram "perfeitas". Ontem, o ministro Fernando Haddad disse que afirmou que cada um tem um mandato. "Não reviso decisões do BC", disse. O ministro disse que conversa com Gabriel Galípolo frequentemente e avisou que haveria medidas sobre receita e despesa. "BC não analisa decisões do presidente da República, não é esse o procedimento."