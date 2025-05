Governo não consegue gastar dez minutos para fechar conta, diz economista

Na partida, você encarece o crédito para as empresas quando a taxa Selic está em 15%. Como se quer que as empresas produzam, façam projetos e expandam ofertas encarecendo o crédito? De certa maneira, esfria-se a economia e a vida das empresas piorará muito. Aí as grandes empresas tentam buscar recursos lá fora e se coloca tarifa nisso também.

Ontem, uma canetada acabou com vários negócios. São decisões ruins, mas a pior delas é o crédito das empresas, que torna o dinheiro mais caro quando ele já está no patamar mais alto nos últimos vinte anos. Isso é horrível para uma economia que precisa crescer a partir da oferta. O que estamos colhendo é inflação e juros mais altos e, lá na frente, uma estagnação da economia.

A razão central de essas decisões serem tomadas é por haver uma conta que simplesmente não tem como fechar e o governo não consegue gastar dez minutos e pensar no que pode fazer para cortar um pouco de gasto e fazê-la fechar. Teco Medina, economista

Medina criticou o governo federal por não aprender com o erro cometido em outro anúncio de medidas econômicas e que lhe rendeu uma série de críticas.

De novo, o governo perde a chance de, com um anúncio bom, fazer uma omelete com os ovos que iria anunciar. Era um contingenciamento maior do que o esperado e que daria um interesse de perseguir o déficit zero. Mas assim como na história do imposto de renda lá atrás, misturam-se os assuntos. Você dá uma notícia ótima, mas 42 péssimas. Não para entender por que fazer isso de novo e cometer o mesmo erro tão simples duas vezes.