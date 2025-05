Coreia do Sul suspenderá bloqueio total de frango do Brasil, diz Fávaro

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou hoje que a Coreia do Sul vai suspender o bloqueio total da compra de frango no Brasil, após caso de gripe aviária, e torná-lo regional.

O que aconteceu

"Coreia do Sul acabou de nos avisar que também está regionalizando, diminuindo o bloqueio total ao Brasil", informou o ministro, após encontro com a comitiva presidencial angolana, no Palácio Itamaraty. Segundo Fávaro, o país deverá seguir os moldes da Rússia, que só manteve a restrição para o Rio Grande do Sul, onde foi comprovado o foco.

Ontem, o governo sul-coreano marcou uma inspeção em frigoríficos brasileiros no início de junho. A APQA (Agência de Quarentena Animal e Vegetal da Coreia) pediu para visitar três unidades de produção no Paraná, para reavaliar e aprovar novos estabelecimentos brasileiros exportadores de carne de aves, segundo a Folha de S.Paulo.