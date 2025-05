Haddad diz que recuou sobre cobrança de IOF para 'evitar especulações'

Ministro afirmou não ter necessidade de comunicar as decisões ao BC. Haddad destaca que o Banco Central é autônomo e os decretos econômicos do governo não precisam ser validados pela autoridade monetária. "Eu não revejo decisões do Banco Central e o Banco Central não tem um procedimento de passar as medidas do governo", explicou.

O que há é uma troca de diálogo sobre a economia, sobre a necessidade de corrigir despesa, corrigir receita e ordens de grandeza. Mas não há uma abertura na minúcia. Um decreto presidencial não passa a redação pelo Banco Central. Nunca passou .

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

O que aconteceu

Para ajudar a fechar as contas no ano, o governo anunciou ontem o aumento das alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Os investimentos de pessoas físicas no exterior, que atualmente têm alíquota de 1,1%, passariam a ter 3,5%. As transferências para aplicações de fundos nacionais no exterior passariam a ter alíquota de 3,5% também, contra zero atualmente.

Depois de uma repercussão negativa entre os agentes de mercado, o governo voltou atrás durante a noite. Os investimentos de pessoas físicas no exterior continuam com alíquota de 1,1% e as transferências para aplicações de fundos nacionais no exterior seguem com zero.