Governo cobra mesmo menos IOF sobre câmbio, como diz Haddad?

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que, apesar das mudanças anunciadas na cobrança do IOF, o governo do presidente Lula (PT) ainda pratica taxas menores sobre as operações de câmbio do que as do mandato anterior, de Jair Bolsonaro (PL). A afirmação é apenas parcialmente verdadeira.

O que aconteceu

"Nós estamos praticando o IOF menor do que o do governo anterior. Então, quando alguém da oposição falar disso, tem que perguntar quanto que eles cobravam e quanto que o atual governo está cobrando. É menor do que o governo anterior", disse o ministro em entrevista coletiva hoje.

A afirmação é apenas parcialmente verdadeira. O imposto sobre compras no exterior no cartão de crédito caiu em relação ao que era praticado entre 2018 e 2022, mas houve aumento na alíquota para compra de moeda estrangeira em espécie.