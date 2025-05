Dólar sobe 1% na abertura, a R$ 5,72, com confusão do governo sobre IOF

Vai e volta no IOF

Para ajudar a fechar as contas no ano, o governo anunciou ontem o aumento das alíquotas do IOF para algumas transações. Os investimentos de pessoas físicas no exterior, que atualmente têm alíquota de 1,1%, passariam a ter 3,5%. As transferências para aplicações de fundos nacionais no exterior passariam a ter alíquota de 3,5% também, contra zero atualmente.

Depois de uma repercussão negativa entre os agentes de mercado, o governo voltou atrás. Os investimentos de pessoas físicas no exterior continuam com alíquota de 1,1% e as transferências para aplicações de fundos nacionais no exterior seguem com zero.