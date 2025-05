Novo IOF: o que muda para quem vai viajar para fora em breve

Para quem enviava dinheiro a contas internacionais de mesma titularidade, sem intenção de investir, a taxa era de 1,1% e passa a ser 3,5%. Cartão pré-pago internacional e cheques de viagem para gastos pessoais tinham IOF de 3,38%, que passa a ser de 3,5%. "O papel-moeda e a conta global perdem atratividade", diz Diego Costa, head de câmbio para o Norte e Nordeste da B&T XP.

O impacto é menor no cartão de crédito e débito internacionais. A alíquota passou de 3,38% para 3,5%, mas o aumento ainda contribui para encarecer os custos gerais de viagens. Essa taxa era de 6,38% até 2022, foi de 4,38% no ano passado e iria zerar gradualmente, mas agora será fixa em 3,5%.

Nada muda para compras em sites internacionais, como Shein e AliExpress. Foi o que explicou o governo em coletiva de imprensa ontem. Mas, se a compra for paga com cartão de crédito internacional, incidirá IOF de 3,5% (mais que os 3,38% cobrados antes).

Qual a diferença?

Sem a diferença no imposto, o principal ponto que o viajante precisa olhar é o câmbio. Diferentes instituições financeiras também operam com spreads distintos. O spread é, nesse caso, a diferença entre o valor do dólar comercial e o operado pelo banco, corretora ou casa de câmbio. Para quem compra papel moeda ou envia dinheiro ao exterior, vale o câmbio do dia. Desde 2020, também vale o câmbio do dia da compra para transações feitas no cartão de crédito.