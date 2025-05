Reforma administrativa discutirá supersalários, mas não estabilidade

A proposta de reforma administrativa incluirá na discussão do grupo de trabalho os supersalários, mas não vai mexer na estabilidade dos servidores públicos, afirmou o deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ) em entrevista ao programa Poder e Mercado, do Canal UOL. O parlamentar foi indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para coordenar o GT que vai debater a proposta.

É claro que a questão dos supersalários será fruto dessas discussões e do trabalho que nós vamos apresentar no final. Isso tudo vai estar sendo trabalhado dentro da proposta do grupo de trabalho, da proposta de uma reforma administrativa ampla, que ela possa olhar não só o serviço do grupo federal, mas que ela possa produzir exemplos de boas práticas de meritocracia, de entrega melhor de serviços públicos de forma transparente, que possa se medir as entregas não só no nível federal, mas no nível estadual e no nível municipal.