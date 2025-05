Viagens, compras no exterior, previdência: veja o que muda com alta do IOF

Governo chegou a aumentar o IOF para investimentos, mas voltou atrás. A alíquota sobre remessas para o exterior para fins de investimento seguirá como é hoje, de 1,1%. O governo chegou a anunciar aumento para 3,5%, mas recuou.

Remessas que não têm objetivo de investimento ficam com alíquota de 3,5%. Serviços como o da Wise, que ofereciam alternativas para fazer compras no exterior pagando 1,1% de IOF, passam a pagar 3,5%. Em nota, a Wise disse que atualizou suas tarifas para refletir a mudança imposta pelo governo.

Decisão busca desestimular a preferência pela abertura de uma conta internacional. "Acho que nenhum país em desenvolvimento incentiva as pessoas a tirarem dinheiro do país e abrir conta-corrente para ter cartão no exterior", disse o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas.

Recuo do governo

O aumento das alíquotas de IOF vai ajudar a fechar as contas do governo no ano. O objetivo das medidas é aumentar a arrecadação em R$ 20,5 bilhões em 2025 e em R$ 41 bilhões em 2026, conforme estimativas da Fazenda.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que recuou sobre a cobrança de IOF em transferências para investimentos de fundos no exterior para evitar especulações de mercado. Depois do anúncio do aumento, ontem, o ministério recebeu mensagens de pessoas que operam nos mercados, "salientando que aquilo poderia carregar um tipo de problema e passar uma mensagem que não era desejada pelo ministro", disse Haddad.