Mudança no IOF foi debatida na mesa de Lula, diz Haddad

Gabriel [Galípolo] não participou da elaboração do decreto nem leu o documento. A redação do ato não passa pelo Banco Central.

Ele está no quinto mês de gestão tendo que enfrentar esses dois temas: a contratação do aumento da Selic, do último Copom (Comitê de Política Monetária) do ano passado, e um problema regulatório de proporções razoáveis, que há muito não se via. Se não tivermos essa compreensão, vamos começar a atacar o Galípolo. Nós temos essa compreensão.

Ele não foi convidado para dar um cavalo de pau, porque nós sabemos a delicadeza que é lidar com a confiança das pessoas, dos investidores. Galípolo saberá fazer a transição corretamente para que haja harmonia entre fiscal e monetário.

Lula em 2026

O ministro confirmou que tinha uma relação atribulada com o chefe da Casa Civil, Rui Costa, mas disse que as divergências já foram superadas. Ele também disse que não pretende se candidatar a nenhum cargo eletivo nas próximas eleições, mas que Lula não concorrer à reeleição "está fora de cogitação".