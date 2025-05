Amanda Klein: Com IOF, Fazenda arrecada e faz trabalho do Banco Central

Economistas respeitados avaliam que o efeito do encarecimento do crédito para empresas de toda ordem, grandes e pequenas, equivalerá a um último aumento de juros pelo Banco Central de 0,25 até 0,5 ponto percentual. Estaria encerrado assim, com uma mãozinha da Fazenda, o ciclo de alta da Selic.

Amanda Klein

Klein pontuou que tudo isso evidenciou que as contas públicas não fecham, já que nenhum dos três poderes está disposto a mexer no próprio bolso e reduzir seus salários.

Mas o que toda essa confusão deixou ainda mais evidente é que as contas não fecham. E não fecham porque as despesas obrigatórias crescem muito acima do permitido pelo arcabouço fiscal, vide benefícios previdenciários e BPC.

As emendas parlamentares, igualmente obrigatórias, ou pelo menos a maior parte delas é obrigatória, só aumentam, e os super salários do judiciário idem.

Como nenhum dos três poderes está disposto a mexer no próprio bolso, teremos que conviver com criatividade para manter o arcabouço de pé, mesmo que capenga até o final de 2026. O pior é que ficou claro que nem o congelamento de R$ 30 bilhões que o mercado considerou um valor alto, seria suficiente para atingir a meta de déficit zero deste ano.

Amanda Klein

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.