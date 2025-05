Anvisa proíbe venda de mais 2 azeites; total chega a 6 marcas

Tanto o produto da marca Grego Santorini como o da La Ventosa não seguiam padrões legais de rotulagem e apresentavam uma série de irregularidades. As marcas teriam infringido as exigências sanitárias para as suas instalações, não eram licenciadas junto à autoridade sanitária competente ou não possuíam registro junto ao Ministério da Saúde. Também se enquadram na definição de alimentos corrompidos, adulterados, falsificados, alterados ou avariados.

Os produtos apresentam nas suas rotulagens apenas a embaladoras. A marca Grego Santorini é representada pela empresa Intralogística Distribuidora Concept Ltda, enquanto a La Ventosa tem como embaladora a Caxias Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. Os CNPJs das duas companhias, no entanto, constam na Receita Federal como suspensos por inconsistência cadastral. O UOL tentou contato com empresa, mas não houve retorno até a publicação desta nota.

Seis marcas de azeites proibidas no mês

Essa é a terceira decisão de veto do tipo no mês. Na terça-feira (22), a Anvisa também proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso dos azeites das marcas Alonso e Quintas D'Oliveira. Os produtos, segundo o Mapa, também se enquadravam na definição de alimentos corrompidos, adulterados, falsificados, alterados ou avariados. Dois dias depois, na quinta (24), também foram vetados os lotes da Almanara e Escarpa das Oliveiras.

Em apreensão, as análises da pasta detectaram a presença de outros óleos vegetais, não identificados, na composição dos azeites. O ministério divulgou à época que isso comprometeria a qualidade e a segurança dos produtos.

Azeite falso: veja os cuidados na compra

O azeite de oliva foi líder de falsificações de produtos de origem vegetal em 2024. Os dados são do relatório, divulgado em março, pelo PNFraude (Programa Nacional de Combate à Fraude) do Ministério da Agricultura.