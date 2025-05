Restituição do IRPF: confira critérios para ver quem recebe primeiro

A Receita Federal adota alguns critérios para organizar a ordem dos pagamentos da restituição do Imposto de Renda, levando em conta fatores como a idade do contribuinte e a data de envio da declaração. Abaixo, veja quais são as regras que definem a ordem de recebimento.

Quem recebe primeiro a restituição do IR em 2025?

Pessoas idosas são as primeiras a ter acesso aos valores. O pagamento começa pelos contribuintes com 80 anos ou mais. Na sequência, vêm aqueles com idade a partir de 60 anos, pessoas com deficiência e indivíduos com doenças graves. De acordo com a Receita, em caso de empate nos critérios, a prioridade será de quem enviou a declaração primeiro.

Ordem de prioridade para restituição: