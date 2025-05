Declaração do MEI 2025: prazo para envio da DASN está acabando

Os Microempreendedores Individuais (MEIs) já podem transmitir a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI) de 2025, que corresponde aos rendimentos obtidos em 2024.

O que aconteceu

O envio da declaração é uma exigência para todos os MEIs e deve ser realizado até o dia 31 de maio por meio do Portal do Empreendedor. Esse formulário informa à Receita Federal os ganhos do ano anterior, além de registrar eventuais vínculos empregatícios. Mesmo quem não teve receita durante 2024 precisa preencher o documento para manter o CNPJ ativo.

O procedimento é simples e pode ser feito diretamente pela internet. O MEI deve acessar o Portal do Empreendedor, clicar na seção "Já sou MEI", selecionar "Declaração Anual de Faturamento", digitar o CNPJ e escolher o ano de referência. Em seguida, deve informar o valor total das receitas do ano anterior — provenientes de vendas ou serviços — e indicar se contratou algum empregado. Antes de concluir, é essencial revisar o resumo dos impostos pagos e confirmar a transmissão.