Dólar sobe, e Bolsa inicia em alta com foco em dados e cenário externo

Os mercados aguardam o anúncio de novos acordos tarifários por Trump, depois que o país já apresentou entendimentos com o Reino Unido e a China. O dólar turismo, por sua vez, iniciou o pregão em leve queda. A moeda apresentava oscilação negativa de 0,06% e era vendida a R$ 5,876.

Ibovespa abre em leve alta

A Bolsa de Valores iniciou esta segunda em alta com 138.004.11 pontos, alta de 0,13%. O pregão é marcado pela divulgação de dados econômicos e pesquisas. Analistas consultados pelo Banco Central em sua pesquisa Focus elevaram a projeção para o crescimento da economia brasileira neste ano a 2,14%, de 2,02% anteriormente, mantendo a previsão de expansão de 1,70% para 2026.

A autarquia também divulgou que o Brasil registrou déficit em transações correntes menor do que o esperado em abril. Os dados do BC mostraram que, no mês, o déficit atingiu US$ 1,35 bilhão, ante expectativa de US$ 2 bilhões em pesquisa da Reuters com analistas.

Desempenho positivo também reflete otimismo dos investidores com perspectiva de cortes de juros nos EUA. Segundo Pedro Ros, CEO da Referência Capital, se confirmado o movimento, a tendência é que ele atraía capital para mercados emergentes, como o Brasil. Apesar de ter mantido a taxa de juros em alta, com 4,50%, nove das 19 autoridades de política monetária do Fed sinalizaram que a taxa reduz para a faixa de 3,75% a 4,00% até o final deste ano, segundo o resumo trimestral das projeções econômicas.

Mas dólar em alta também indica cautela dos investidores com desdobramentos em torno do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). "Por outro lado, o dólar comercial abriu em R$ 5,65, em alta, o que evidencia a cautela dos agentes econômicos diante das recentes medidas domésticas, como o aumento do IOF, e da persistente incerteza fiscal, fatores que ainda pesam na confiança sobre o país", afirma Ros.