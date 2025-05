Com renda curta e crédito ruim, brasileiro volta às dívidas após Desenrola

O programa ajudou a reduzir a inadimplência entre pessoas com renda de até dois salários mínimos. Pelo programa, pessoas com dívidas em atraso puderam renegociar os valores, com desconto e parcelamento. Conforme balanço do governo federal, o programa reduziu em 8,7% a inadimplência entre pessoas nessa faixa de renda, ou inscritas no CadÚnico.

Mas efeitos do Desenrola já foram neutralizados por novas dívidas. "De lá para cá tanta coisa aconteceu, que boa parte do Desenrola acabou não sendo percebida. O alívio foi consumido em novas dívidas que se tornaram inadimplentes novamente", diz Felipe Tavares, economista-chefe da CNC.

Programa não atacou problemas que levam ao superendividamento do brasileiro. "O Desenrola foi um programa de alívio financeiro temporário. Não foi um programa ruim, mas a função dele não era atacar pontos mais estruturais ou melhorar a qualidade do crédito", diz Lauro Gonzalez, professor da FGV/Eaesp e coordenador do FGVcemif (Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira).

O que explica o superendividamento

Inflação e juros altos corroem a renda do brasileiro, que já é apertada. A inflação consome a renda de forma silenciosa e faz com que a família precise de crédito ao se deparar com algum imprevisto. Com os juros mais altos, o empréstimo pesa mais, diz Tavares, da CNC. "Chega uma hora que toda a renda foi muito corroída. A família precisa fazer escolhas e deixa de cumprir uma obrigação", afirma.

Faltam educação financeira e bons produtos de crédito. Além dos fatores econômicos, a falta de educação financeira da população e a baixa qualidade dos produtos de crédito oferecidos no mercado também agravam a situação, diz Gonzalez, da FGV.