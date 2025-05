Ressarcimento por fraude no INSS custará até R$ 2 bi, diz Haddad a jornal

Pedidos de reembolso superam R$ 1 bilhão, afirma a AGU. Em balanço divulgado na semana passada, a Advocacia-Geral da União confirma que cerca de 1,7 milhão de beneficiários já manifestaram o interesse em recuperar os descontos indevidos.

Fraude bilionária foi identificada em ação da Polícia Federal e a CGU. Deflagrada no dia 23 de abril, a Operação Sem Desconto resultou no afastamento do então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto. Os agentes investigam as cobranças não autorizadas de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024.

Esquema envolvia as associações de classe. As entidades cobravam um valor de aposentados e pensionistas para a realização de serviços. Alguns dos descontos, no entanto, não eram autorizados pelos segurados. Segundo a CGU, a maioria das assinaturas de aposentados e pensionistas era falsificada pelas entidades.

Tesouro pode ser acionado para o ressarcimento às vítimas. A possibilidade levantada pelo novo presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Gilberto Waller Júnior, considera que o bloqueio de bens de 14 entidades pode ser insuficiente para todas as devoluções.