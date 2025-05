Mercadante sugere taxar Bets e cobra redução da Selic em evento com Haddad

Presidente do BNDES também disse que o IOF gera 'contração monetária', aumentando o custo do crédito. Uma política contracionista é uma medida que visa reduzir a oferta de dinheiro e crédito na economia, com o objetivo de controlar a inflação e desaquecer a atividade econômica.

A Selic gera dívida. O IOF gera receita, diminui o problema da relação dívida-PIB na sustentabilidade. Eu estou entre aqueles que (entende que) precisamos olhar gastos estruturais e compensar como é que a gente aumenta a eficiência. Aloizio Mercandante, presidente do BNDES

Mercadante sugere aumentar impostos das Bets. O presidente do BNDES, Aloizio Mercandante, entende que as bets estão "corroendo as finanças populares" e que, ao taxar as bets, seria possível "diminuir, por exemplo, o impacto do IOF e criar alternativas", complementou.

Já Haddad não comenta sobre mudanças na IOF. Durante a fala, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que "com o apoio de parte do Congresso", o governo está conseguindo avançar para estabilizar o orçamento e "criar as condições macroeconômicas para a indústria voltar a se desenvolver". Haddad salientou ainda que o "maior legado" de Lula é a reforma tributária, que entra em vigor em 2027. E comentou ainda sobre jovens nas universidades, mas não falou nada sobre as mudanças na IOF ou na elevada taxa de juros.

Na saída de evento, Haddad reconhece que Selic aumenta custo do crédito. "Nem por isso os empresários deixam de compreender a necessidade da medida", disse o ministro para jornalistas. Haddad que quer resolver a situação "o quanto antes" para que tanto a tributação quanto a taxa de juros do país voltem a "patamares adequados".

Alckim diz que alíquota de 27,5% do IR deveria ser cobrada para quem ganha R$ 100 mil. Hoje, quem ganha acima de R$ 5.830,85 tem dedução de 27,5% do imposto de renda. "Como é que pode isso? (...) Então vai-se fazer justiça, até R$ 5.000 está isento. 5 a 7 tem uma redução. Essa é a lógica do imposto de renda, proporcionar quem ganha mais, paga mais, e quem ganha menos, paga menos", disse o vice-presidente, Geraldo Alckmin, que também participou do evento.