INSS libera 2ª parcela do 13º antecipado a partir de hoje; veja calendário

Calendário para quem ganha um salário mínimo:

NIS Final 1: segunda parcela - 26 de maio NIS Final 2: segunda parcela - 27 de maio NIS Final 3: segunda parcela - 28 de maio NIS Final 4: segunda parcela - 29 de maio NIS Final 5: segunda parcela - 30 de maio NIS Final 6: segunda parcela - 2 de junho NIS Final 7: segunda parcela - 3 de junho NIS Final 8: segunda parcela - 4 de junho NIS Final 9: segunda parcela - 5 de junho NIS Final 0: segunda parcela - 6 de junho

Calendário para quem recebe benefícios acima de um salário mínimo:

NIS Finais 1 e 6: segunda parcela - 2 de junho NIS Finais 2 e 7: segunda parcela - 3 de junho NIS Finais 3 e 8: segunda parcela - 4 de junho NIS Finais 4 e 9: segunda parcela - 5 de junho NIS Finais 5 e 0: segunda parcela - 6 de junho

A primeira parcela do benefício foi depositada entre os dias 24 de abril e 8 de maio. O decreto com a antecipação do décimo terceiro do INSS foi assinado no início de abril pelo presidente Lula. Este será o sexto ano seguido em que os segurados do INSS receberão o décimo terceiro antes das datas tradicionais, em agosto e em dezembro.