Chefe da Petrobras prevê combustível mais barato se petróleo mantiver queda

Se cair mais o preço do petróleo, por certo vamos reduzir o preço dos combustíveis.

Magda Chambriard, presidente da Petrobras

Até o preço do querosene de aviação (QAV) deverá baixar. "Não fiz a conta ainda, mas se o preço do Brent baixou e se o câmbio se valorizou, tem tudo para ter redução", respondeu Magda ao ser questionada sobre o querosene de aviação, reajustado mensalmente. Segundo a presidente, o anúncio já pode acontecer na semana que vem, desde que a cotação do Brent, petróleo bruto usado como referência internacional de preços, de fato cair.

Estatal acompanha os preços internacionais do petróleo para decidir o que fazer. "Nós olhamos isso a cada 15 dias", disse ela. "Por enquanto o que nós estamos fazendo é acompanhando" e buscando "eliminar a volatilidade do mercado".

Barril pode cair para US$ 40

A previsão do banco americano Goldman Sachs é a de que o Brent custará US$ 40 em 2026. Hoje, está em torno de US$ 64,18.

Tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressiona o preço do Brent. A implementação das tarifas deixa mais caras diversas cadeias de produção de muitos artigos, de carros a medicamentos e afeta a exportação de países como Brasil. "Com a escalada das tarifas, os mercados estão prevendo recessão e uma desaceleração da economia global. O consumo cai e isso força os preços do petróleo para baixo", explica Ian Lopes, especialista da Valor Investimentos.