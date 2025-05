Norma sobre saúde mental entra em vigor, mas empresas não serão multadas

As doenças mentais são o segundo maior motivo de afastamento, perdendo apenas para a dorsalgia. É também uma causa de perda de produtividade nas empresas.

Fernanda Garcez, sócia responsável pela área trabalhista da Abe Advogadas

Houve crescimento do número de afastamentos por doenças mentais. No ano passado, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) contabilizou 3,5 milhões de licenças relacionadas às doenças. Desse total, 472 mil foram doenças mentais, ou seja, 13% do total. Os dados também mostram que entre 2023 e 2024, o crescimento dos afastamentos por essas causas foi de 68%. E é por isso que o tema passou a fazer parte da NR-1.

Ainda falta orientação do governo para as empresas. É esperada a publicação e uma cartilha para que as empresas possam orientar a avaliação dos riscos e assim traçar as medidas. Nessa fase considerada educativa, as multas não serão aplicadas.

A NR-1 faz parte do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos), que é um documento privado das empresas. Elas não precisam dar publicidade ao mapa de riscos. No entanto, é preciso elaborá-lo para futuras fiscalizações .

Fernanda Garcez, sócia responsável pela área trabalhista da Abe Advogadas

Todas as empresas com funcionários devem ter esse plano. A exceção são as MEIs (empresas individuais) e pequenas empresas consideradas de grau de risco 1 e 2, como as que expõe os trabalhadores apenas a iluminação inadequada ou ruído moderado (grau 1) ou riscos ergonômicos ou de calor excessivo (grau 2).

Fase de mapeamento

Ainda sem um manual definido, as empresas ainda estudam quais as melhores formas de evitar que as doenças psicossociais afetem a força de trabalho da empresa. Eduardo Ferreira Arantes, Gerente de Saúde da Braskem, lembra que o risco psicossocial exige uma complexidade maior para conseguir ser quantificado e, por isso, é esperada a publicação de um manual mais descritivo.