Saque de valores esquecidos nos bancos será automático, decide BC

A recuperação do dinheiro esquecido em bancos e instituições financeiras será feita de forma automática, informou o BC (Banco Central).

O que aconteceu

Novidade modifica somente a forma de solicitar o resgate. Antes, era necessário fazer um procedimento manual para cada pedido de resgate. Agora, quem quiser, pode automatizar as solicitações. As demais funcionalidades do sistema permanecem iguais.

BC afirma que a novidade busca "facilitar a vida do cidadão". Com a mudança, não será mais necessário consultar o sistema periodicamente nem registrar manualmente a solicitação de cada valor identificado em seu nome.