Dinheiro 'some' de app do FGTS, mas Caixa diz ter ocorrido 'instabilidade'

Usuários do X (antigo Twitter) reclamam do sumiço de valores do FGTS e até de inexistência de contas. Ao UOL, a CEF (Caixa Econômica Federal) reconheceu que houve uma instabilidade no aplicativo "Meu INSS", mas observou que a situação já foi normalizada.

O que aconteceu

"Cadê meu FGTS", disse uma usuária do X. Outras pessoas postaram prints do aplicativo e, onde deveria constar o valor, aparecia "inexistente". Em outra reprodução da tela, constava a mensagem "sem contas FGTS" seguida de "Até o momento você não tem contas FGTS a serem exibidas".

Primeiras postagens começaram há quatro dias, mas se intensificaram na manhã de hoje. Segundo o Grok, inteligência artificial da X, houve um aumento nas mensagens a partir das 8h de hoje.