Veja calendário com as datas de pagamento da restituição do IRPF 2025

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 20 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Terão preferência no recebimento os contribuintes com idade superior a 80 anos. Em seguida, vêm os idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência, indivíduos com doenças graves, trabalhadores cuja principal renda vem do magistério, além de quem utilizou a declaração pré-preenchida ou optou por receber via Pix.

Envio da declaração do IRPF

O período para envio começou em 17 de março e segue até 30 de maio. Segundo a Receita Federal, mais de 10,5 milhões de declarações já foram entregues até o momento.