1º lote da restituição do IRPF é pago dia 30; veja datas e critérios

Contribuintes com 80 anos ou mais

Contribuintes com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e portadores de enfermidades graves

Contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério

Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber via Pix

Demais contribuintes

Datas previstas para pagamento dos lotes:

1º lote: 30 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º e último lote: 30 de setembro

Como consultar quando será feita a restituição do IR 2025?

Não é possível saber com antecedência em qual lote o pagamento será feito para cada contribuinte. No entanto, o programa da Receita já informa uma estimativa no momento da transmissão da declaração, com base nas informações fornecidas.

A situação da restituição é atualizada mensalmente. Para acompanhar, é necessário acessar o site da Receita Federal, entrar na seção "Meu Imposto de Renda" e clicar em "Consultar a Restituição". O status "em fila de restituição" confirma que o valor será pago em algum dos lotes programados.