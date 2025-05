Alta abrupta do IOF gera insegurança em investidores, diz especialista

Antes da abertura dos mercados no dia seguinte, foi publicada uma correção, que manteve zerada o imposto sobre aplicações em fundos de investimento no exterior. A previsão é que a medida aumente em R$ 18,5 bilhões a arrecadação até o final do ano.

Para o especialista, a falta de previsibilidade nas decisões do governo pode pesar mais do que uma má notícia, porque deixa os investidores sem clareza sobre os rumos da economia.

Pior do que uma má notícia é a insegurança, a incerteza. Então quando a gente tem o movimento do governo fazendo uma modificação abrupta, aumentando a alíquota de IOF da noite para o dia, isso gera uma repercussão muito negativa.

Muitos investidores começam a pensar, o que mais pode acontecer. A gente sabe dessa questão dos gastos públicos que excedem tudo o que deveria. A gente sabe que a máquina do governo está muito pesada, que precisaria ter melhor eficiência e essa conta acaba chegando.

E eu acho que é o grande ponteiro, no qual o governo tem que tomar muito cuidado, porque esse impacto principalmente na questão de crédito, na questão dessa insegurança que gera, tem impacto muito negativo no contexto geral do mercado financeiro e também da iniciativa privada.

Bruno Venditti

