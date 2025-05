Funcionário da Caixa é suspeito de desviar mais de R$ 11 milhões, diz PF

Investigação começou após apuração interna da Caixa. Os crimes investigados são furto mediante fraude eletrônica, peculato e lavagem de capitais.

Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares. "As medidas, determinadas pela 15ª Vara Federal Criminal da SJDF (Justiça Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal), visam aprofundar a investigação e coletar elementos de prova. Incluem busca e apreensão domiciliar e pessoal, quebra de sigilos telemático, bancário, e fiscal, além de sequestro de bens", disse o órgão em nota.