Calendário da restituição do IRPF 2025: veja datas de pagamento

Pessoas com mais de 80 anos terão preferência na devolução. Em seguida, vêm os contribuintes com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência, portadores de doenças graves, profissionais cuja principal fonte de renda seja a atividade de ensino e aqueles que usaram a declaração pré-preenchida ou escolheram receber a restituição via Pix.

Envio da declaração

O período para envio da declaração teve início em 17 de março e vai até 30 de maio. Segundo a Receita Federal, mais de 10,5 milhões de documentos já foram entregues até agora.

A isenção é válida apenas para quem recebeu até dois salários mínimos mensais (R$ 2.824) ao longo de 2024. Um projeto encaminhado pelo Executivo ao Congresso propõe a elevação do limite de isenção para quem recebe até R$ 5 mil mensais, mas só deverá ser aplicado a partir do próximo ano — se aprovado a tempo.

Quem está obrigado a declarar o Imposto de Renda?

Quem obteve rendimentos tributáveis, como salários ou aposentadorias, com soma anual acima de R$ 33.888 em 2024;