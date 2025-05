Como nasceu a collab com Gilberto Gil? Diretora da Renner explica

Em fevereiro deste ano, a Renner lançou uma coleção em parceria com Gilberto Gil. Em comum, a data de comemoração de 60 anos da carreira do cantor de 60 anos do nascimento da loja gaúcha.

O tema foi um dos assuntos do episódio #213 do programa Mídia e Marketing, que entrevistou Renata Altenfelder, diretora de marketing do ecossistema da Lojas Renner S.A. - confira, acima, a entrevista completa.