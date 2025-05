Chance de reverter o aumento do IOF no Judiciário é baixa, explica advogada

Para a especialista, a principal brecha para questionar o aumento do IOF na Justiça está na reclassificação do risco sacado como operação de crédito.

Por isso eu acredito que a melhor alternativa seja via legislativo mesmo, seja via decreto. O que pode ser questionado aqui, no meu entendimento, é que foram várias alterações de IOF. Foram câmbio, crédito e também teve alteração do VGBL.

Mas o que pode ser alterado pela via do judiciário, questionado, é a reclassificação do risco sacado com a operação de crédito, porque aqui o decreto não tem o poder de dizer que se trata de operação de crédito quando pode ser uma mera venda de títulos. Então aqui acho que tem bastante margem para questionamento nos judiciários.

Livia Heringer

Alta abrupta do IOF gera insegurança em investidores, diz especialista

O aumento do IOF pelo governo impactou o mercado financeiro e tem levado investidores a considerar aplicações fora do Brasil, afirmou Bruno Venditti, sócio da OnField Investimentos, em entrevista ao Mercado Aberto.