Dólar recua e Bolsa avança após prévia da inflação abaixo das expectativas

Prévia da inflação guia queda do dólar. A alta de 0,36% do IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) veio abaixo das expectativas do mercado financeiro, que apostava em uma variação na faixa de 0,44%.

Cenário deve interromper alta dos juros. O IPCA-15 é observado como uma confirmação de que a elevação da taxa Selic ao maior patamar desde 2006 (14,75% ao ano) já é suficiente para reduzir o ritmo de alta dos preços.

Corte da Selic neste ano segue incerto. Ao avaliar como "benigno" o resultado da prévia da inflação, Rafaela Vitoria, economista-chefe do Inter, avalia como precipitada a discussão sobre queda dos juros agora. "Sem novos estímulos fiscais do governo, e com maior contingenciamento de gastos, o processo de desinflação pode consolidar e podemos começar a discutir a redução da Selic no final do ano", avalia.

A desaceleração do IPCA-15 pode ser interpretada como movimento da inflação em direção à meta, além de uma surpresa bem vinda em um período de final de ciclo de aumento de juros.

Leonardo Costa, economista do ASA

Bolsa

Ibovespa avança mais de 1%. O salto leva o principal índice do mercado acionário brasileiro acima dos 139 mil pontos pela primeira vez nesta semana.