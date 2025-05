Foco de gripe aviária no RS está controlado, diz ministro da Agricultura

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou hoje em audiência pública na Comissão de Agricultura do Senado que o foco de gripe aviária em uma granja comercial na cidade gaúcha de Montenegro, há duas semanas, foi controlado.

O que aconteceu

O ministro disse que a região estará livre da doença em 22 dias. "Passados 15 dias desde a confirmação do foco, o sistema sanitário brasileiro funcionou", afirmou. "Ontem, estávamos com 21 casos em investigação e hoje estamos com 11. Duas granjas comerciais com suspeita da doença deram resultado negativo."

Ao todo, 24 países deixaram de comprar carne de frango de todo o Brasil. Outros 13 países suspenderam as importações apenas do Rio Grande do Sul ou só do município de Montenegro.