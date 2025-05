Queimar pipoca no micro-ondas da empresa se torna vingança do presencial

Eu mantenho minha geladeira em casa totalmente cheia com todas as minhas bebidas do trabalho. Se os acionistas estão tirando minhas recompensas, no mínimo, vou levar para casa três Gatorades e alguns salgadinhos. Funcionária anônima de empresa em Chicago (EUA) à Fortune

Mais trabalhadores já se organizam online para combinar a "vingança" ou conseguir novas vantagens diante da perda do trabalho remoto. O fórum "AntiWork" ("antitrabalho", em tradução livre) do Reddit tem discussões inteiras dedicadas a ideias de "atos sutis de resistência". Entre as práticas sugeridas estão:

Chegar atrasado;

Sair mais cedo;

Nunca atender o telefone quando não se está no escritório;

Passar o maior tempo possível socializando no escritório;

Incomodar os chefes quando eles parecem ocupados;

Roubar petiscos, refrigerantes e outros lanches oferecidos como cortesia;

Intencionalmente queimar pipoca no micro-ondas da empresa.

Uma funcionária terceirizada da Prefeitura de Nova York revelou que parou de registrar no relógio de ponto sua saída para o horário de almoço. Agora, ela é paga também pela hora em que está comendo. "Vou continuar fazendo isso. Tenho péssimo convênio médico, então isso compensa [o seguro]", contou à publicação.

Já outra empregada de uma marca de produtos de luxo da Big Apple afirmou que presenciou um aumento das vinganças entre os colegas que agora são obrigados a trabalhar presencialmente quatro vezes por semana. Tem quem saia no meio do dia para uma passada na academia ou para levar almoço para sua família. Se um dos chefes sai mais cedo, outros funcionários acabam deixando o escritório também. "Porque não queremos estar aqui tão frequentemente, estamos aproveitando os momentos em que é ok sair, porque ninguém está vendo."

Injustiça

As provocações são resultado direto de exigência ao retorno ao escritório imposta por empresas sem justificativa, diálogo com os funcionários e até a abertura de uma negociação, apontaram especialistas à revista. É importante lembrar que nem todo mundo que voltou ao trabalho presencial pós-pandemia já tinha este regime acordado antes do home office. Há contratações que foram feitas exclusivamente no regime remoto e depois o benefício foi revogado.