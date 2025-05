Prévia da inflação cai para 0,36% em maio, mesmo com alta das contas de luz

Batata-inglesa foi a principal vilã do mês. A alta de 21,75% do tubérculo foi acompanhada pelas variações positivas da cebola (6,14%) e do café moído (4,82%). Destaca-se ainda o lanche, que havia subido 1,23% em abril e desacelerou para 0,84% em maio.

Preços do tomate, do arroz e das frutas caíram. As baixas de, respectivamente, 7,28%, 4,31% e 1,64% influenciaram na perda de força da cesta de alimentos apurada pelo IBGE para a composição do IPCA-15. Os ovos de galinha estão 2,23% mais baratos.

Veja a variação de cada um dos grupos:

Vestuário: +0,92%

Saúde e cuidados pessoais: +0,91%

Habitação: +0,67%

Alimentação e bebidas: +0,39%

Comunicação: +0,27%

Educação: +0,09%

Despesas pessoais: +0,5%

Artigos de residência: -0,07%

Transportes: -0,29%

O que é o IPCA-15

Índice foi criado para apurar a variação dos preços nos 30 dias finalizados na metade de cada mês. O indicador começou a ser divulgado em maio de 2000 e representa uma prévia do IPCA, o índice oficial da inflação no país. Para este mês, a apuração refere-se ao no período entre 15 de abril e 15 de maio.