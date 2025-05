José Dirceu: Galípolo está errado e estamos há décadas errados

O presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, está errado e estamos há décadas errados, afirmou o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, ao comentar a decisão do BC de manter juros altos para combater a inflação em entrevista ao programa Poder e Mercado, do Canal UOL.

Ele está errado e nós estamos há décadas errados, é só olhar o mundo. Alguém no mundo está fazendo isso? Os países estão usando a guerra para fazer política de crescimento, ameaçando outros países de ocupação, de ataque militar. Todos os países no mundo estão fazendo política para a autonomia tecnológica e financeira, além de soberania alimentar e energética. O Brasil tem as duas.