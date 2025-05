Laudêmio: Igreja ainda cobra taxa por terrenos em nome de santos católicos

Apesar do nome igual, esse tipo de laudêmio é diferente daquele cobrado pela União em áreas de marinha. No caso da Igreja, trata-se de uma cobrança privada, vinculada a contratos antigos de aforamento, chamada enfiteuse. Nesse regime, o morador (foreiro) tem o direito de uso da terra, mas não é o proprietário pleno. Já o laudêmio da Marinha é um encargo público, com base legal federal e arrecadação feita pelo governo.

O regime é previsto no artigo 2.038 do Código Civil de 2002, que manteve enfiteuses anteriores à nova legislação. Na prática, o morador tem apenas o "domínio útil" do imóvel, e a Igreja mantém o "domínio direto", podendo cobrar o laudêmio a cada transação. Especialistas ouvidos pelo UOL consideram a prática juridicamente válida, mas historicamente ultrapassada.

A cobrança de laudêmio em favor da Igreja é uma prática comum em diversas cidades brasileiras, e é citada em fontes acadêmicas e registros documentais. Entre os municípios apontados, figuram:

Salvador (BA): A prefeitura confirmou a existência de imóveis em áreas sob regime de enfiteuse, com cobrança de laudêmio pela Igreja Católica, especialmente em regiões centrais da cidade. Segundo a Secretaria da Fazenda, não há impacto direto na arrecadação de IPTU nem impedimento à implantação de programas públicos como o Minha Casa, Minha Vida, já que as áreas afetadas são consolidadas e de alta densidade. A pasta também afirmou que não há registro de conflitos administrativos ou judiciais entre o município e a Igreja sobre a titularidade das áreas.

Ribeirão Preto (SP): Parte do centro da cidade está situada em terrenos sob domínio direto da Arquidiocese, que cobra laudêmio de 2,5% sobre a venda de imóveis. O arquiteto e urbanista Dirceu Piccinato Jr. afirma, em artigo publicado na Revista Brasileira de Gestão Urbana em 2016, que há um número significativo de cidades na região, além de Ribeirão Preto, em que o patrimônio religioso fundacional permanece sob aforamento. O que gera entraves, como dificuldade de acesso a crédito e insegurança jurídica. A prática permanece válida com base em registros anteriores à Lei de Terras de 1850 e no artigo 2.038 do Código Civil de 2002.

Franca (SP): Decisão judicial de 1946 reconheceu a Igreja como titular das terras doadas a São Sebastião. O domínio direto permanece em nome da paróquia local, com possibilidade de cobrança em transações posteriores. O caso é citado no artigo dos juristas Vitor Frederico Kümpel e Larissa Pavan Santos, publicado na Revista dos Tribunais (2015), como exemplo clássico de manutenção do laudêmio eclesiástico com base em registros históricos.