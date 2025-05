Quer aprender a investir? Veja 5 cursos gratuitos oferecidos pela B3

A Bolsa de Valores brasileira oferece dezenas de cursos gratuitos de educação financeira com emissão de certificados. No site da B3, há opções de aulas com níveis de conhecimento básico, intermediário e avançado.

O que aconteceu?

Os interessados podem criar uma conta gratuita no site B3 Educação. A partir dali, é possível explorar os conteúdos produzidos por mais de 50 parceiros, incluindo instituições financeiras e formadores de opinião.

'Comece por aqui: para investir'. Esse é o nome do curso introdutório ao mundo dos investimentos. São três horas de aulas com 20 materiais exclusivos. O aluno aprenderá sobre os fundamentos do mercado de capitais, renda fixa e renda variável, e descubra a importância de investir de forma consciente, diversificando suas aplicações e planejando seus objetivos.