Saque-aniversário do FGTS pode ser feito em 2 de junho para novo grupo

Na modalidade padrão (saque-rescisão), o trabalhador dispensado sem justa causa pode retirar todo o valor disponível no FGTS, incluindo a multa, quando for aplicável.

O saque-aniversário fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador e pode ser feito por até 60 dias. Veja acima o calendário completo.

Como aderir ao saque-aniversário?

A adesão a essa alternativa é facultativa e deve ser feita por meio do site ou do aplicativo do FGTS. É necessário informar uma conta bancária para o depósito. Caso a solicitação seja feita no mês de aniversário, o valor será creditado em até cinco dias úteis, segundo a Caixa.

Também é possível solicitar, via aplicativo, o retorno à modalidade saque-rescisão, desde que não haja contrato ativo de antecipação. A mudança, no entanto, só entra em vigor após 24 meses completos da solicitação, ou seja, no primeiro dia do 25º mês.

Qual o valor liberado no saque-aniversário?

O valor varia conforme o saldo total nas contas do FGTS. Aplica-se uma alíquota de 5% a 50%, de acordo com a faixa do saldo, somando-se a isso uma parcela fixa adicional, conforme indicado abaixo: