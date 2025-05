Nova temporada de Alt Tabet estreia amanhã; convidado é Murilo Benício

A nova temporada do videocast Alt Tabet estreia amanhã, às 21h, no Canal UOL na TV. O primeiro convidado de Antonio Tabet será Murilo Benício. O ator vai falar sobre o rótulo de galã, o impacto dos influenciadores na TV, sua relação com Giovanna Antonelli e os bastidores da novela que o levou às lágrimas de exaustão.

Com novos episódios todas as quartas, Alt Tabet segue com os bate-papos diretos e surpreendentes, que abrem as várias abas da vida dos entrevistados —como fazem as teclas "alt" e "tab".

Por que vale assistir