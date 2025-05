UOL Flash ganha botões curtir e salvar e deixa seu feed mais inteligente

Bom como o UOL, fácil como rede social

Lançado em janeiro, o UOL Flash oferece informação rápida, visual e confiável. Nada de textão ou fake news: o conteúdo chega em carrosséis, vídeos curtos e imagens impactantes, do jeito que você está acostumado nas redes sociais —mas com a curadoria do UOL. Hoje, o UOL Flash já soma mais de 9 mil publicações e atrai 3 milhões de usuários únicos por mês.

Por que vale experimentar