1º lote de restituição do IRPF é pago nesta semana; veja calendário

Contribuintes com mais de 80 anos serão os primeiros a receber os valores. Em seguida, estão os idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência, portadores de doenças graves, quem teve como principal fonte de renda o magistério, e aqueles que usaram a declaração pré-preenchida ou optaram pelo crédito via Pix.

Entrega das declarações

O prazo para envio começou no dia 17 de março e termina em 30 de maio. Segundo a Receita Federal, mais de 10,5 milhões de declarações já foram registradas até o momento.

A isenção do IR vale apenas para quem, ao longo de 2024, recebeu até dois salários mínimos mensais (R$ 2.824). Já a proposta encaminhada pelo governo ao Congresso, que prevê a isenção para quem recebe até R$ 5 mil por mês, só deve entrar em vigor a partir do próximo ano — desde que seja aprovada até lá.

Quem é obrigado a declarar o IRPF?

Deve prestar contas à Receita quem se enquadra em pelo menos uma das situações abaixo: