Brasil cria mais de 257 mil postos com carteira assinada em abril

Dados do Caged apontam para o crescimento do volume de vagas. Após o número de contratações recuar de 437.111 (fevereiro) para 71.576 (março), o resultado de abril reverte a trajetória negativa. O Ministério do Trabalho atribuiu o resultado anterior à realização do Carnaval no mês de março, o que teria antecipado as contratações.

Entre janeiro e abril, o Brasil criou 922.362 novos empregos formais. O saldo positivo observado em todos os setores de atividade. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o saldo é de 1.641.330 contratações com carteira assinada. O desempenho é pouco inferior do que o saldo observado no mesmo período do ano passado (+1.700.843 postos.

Ministro do Trabalho voltou a criticar a elevação dos juros básicos. Luiz Marinho disse não ver necessidade da decisão que elevou os juros a 14,75% ao ano, o maior patamar desde 2006. Diante do cenário, ele enalteceu o papel do governo para manter o mercado de trabalho aquecido.

Estamos fazendo quase um milagre para segurar a economia funcionando, criando e gerando novos empregos, porque, de fato, os juros estão excessivamente elevados.

Luiz Marinho, ministro do Trabalho

Setores

Todos os grandes grupamentos de atividade criaram vagas em abril. Mais uma vez, o saldo positivo foi liderado pelo setor de serviços, que fechou o mês com 136.109 novos profissionais com carteira assinada. Na sequência, aparecem o comércio (+48.040 postos), a indústria (+35.068 cargos), a construção (+34.295 vagas) e a agropecuária (+4.025 contratações).