Por que a carne brasileira segue competitiva mesmo com tarifaço de Trump

As tarifas de importação de carne bovina brasileira pelos EUA vão aumentar de 26,4% para 36,4% sempre que ultrapassarem o limite de 65 mil toneladas, volume que o Brasil esgota logo no mês de janeiro, segundo a Abiec (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes).

A medida, contudo, não deve tirar a competitividade do produto brasileiro. "Se a carne americana custa US$ 100 e a brasileira custa US$ 30, mesmo com o acréscimo de 10%, ela vai para US$ 33. Ainda assim, é muito mais barata", aponta Roberto Perosa, presidente da Abiec.

De acordo com a entidade, em abril deste ano, as exportações para os EUA saltaram para 48 mil toneladas ante 8 mil no mesmo período de 2023.