Dólar sobe, com espera por dados econômicos e ata do BC dos EUA

Mercado espera por dados econômicos. O Tesouro Nacional divulga durante a tarde o relatório mensal da dívida pública nacional, referente ao mês de abril. A divulgação do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) também é aguardada por indicar uma perspectiva sobre o mercado de trabalho.

Ata do Fed também aparece no radar. A divulgação do comunicado do Federal Reserve com as justificativas para a manutenção da taxa de juros dos EUA estável na última reunião atrai a atenção do mercado financeiro. O movimento reflete a expectativa de sinalização de eventuais cortes da taxa nas próximas reuniões.