Energético TNT será patrocinador da NBA no Brasil

A marca de energéticos já esteve presente em projetos ligados à natação, com Cesar Cielo, ao judô, com Flavio Canto, ao UFC, com os lutadores José Aldo, Junior Cigano e Rodrigo Minotauro, e ao skate, com Roni Gomes, além de patrocinar outras atletas olímpicas, como Bia e Branca Feres, do nado sincronizado. No futebol, o TNT Sport Drink patrocina sete clubes: Flamengo, Fluminense, Botafogo, Santos, Atlético-MG, Cruzeiro e Bahia.