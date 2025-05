Gripe aviária: 128 países seguem importando carne de frango, diz Fávaro

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou hoje que 128 países continuam importando a carne de frango brasileira mesmo com o foco de gripe aviária registrada em uma granja comercial no Rio Grande do Sul. Atualmente, o Brasil exporta o produto para 160 mercados.

O que aconteceu

128 países continuam "completamente abertos, sem nenhuma restrição" na compra da carne de frango brasileiro. A declaração do ministro ocorre durante audiência da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. O Brasil exporta a carne de frango para 160 nações.

24 países fecharam completamente as negociações com o Brasil na compra da carne de frango. Outros 13 limitaram as restrições para o Rio Grande do Sul, liberando a compra para outras partes do país. "Alguns poucos (restringiram a compra da carne de frango) apenas às zonas de 10 quilômetros (do foco da gripe aviária)", disse o ministro.