Brasília fecha zoológico após morte de aves por suspeita de gripe aviária

A prefeitura do município acalmou o mercado. Disse em nota que "não há motivo para pânico e que todas as medidas necessárias estão sendo rigorosamente cumpridas".

Os animais foram encontrados mortos no dia 16 de maio. As aves estavam em propriedade particular, segundo o prefeito de Matheus Leme, Renilton Ribeiro Coelho.

A prefeitura recebeu a confirmação da doença no dia 26. Os animais mortos foram encaminhados para a análise e, no dia 26, a prefeitura foi informada pelo governo estadual da confirmação da doença "Todas as medidas sanitárias estão sendo tomadas. Quero tranquilizar a população que não existe risco (de transmissão) comunitário".