Kuwait e Macedônia do Norte suspendem importação de frango de todo Brasil

O Kuwait e a Macedônia do Norte suspenderam a importação da carne de frango para todo o Brasil. Já a Namíbia flexibilizou as restrições apenas ao estado do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Kuwait suspendeu a importação de carne de frango de todo o território brasileiro. Já a Macedônia do Norte ampliou sua restrição do estado do Rio Grande do Sul para todo o Brasil.

Já a Namíbia flexibilizou as restrições. Agora, o país só nega a compra de carne de frango do Rio Grande do Sul (veja a lista completa abaixo).